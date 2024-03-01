Мопс Фрэнк умер в самолёте "Аэрофлота" во время перелёта из Пхукета в Петербург "Аэрофлот" обвинили в смерти мопса во время рейса Пхукет – Петербург 1 марта, 13:33 Мопс умер в самолёте "Аэрофлота". Обложка © Freepik

Компанию "Аэрофлот" обвинили в смерти мопса, который находился в багажном отделении самолёта во время рейса Пхукет – Петербург. Однако перевозчик свою вину отрицает.

Мопс Фрэнк. Видео © VK / Светлана Авдеева

23 февраля мопс Фрэнк возвращался с хозяевами домой. Но из-за превышения веса его не разрешили взять в салон и отправили в переноске в багажное отделение. По мнению владельцев, собака умерла в результате переохлаждения, так как пилоты якобы не настроили нужный температурный режим. "Аэрофлот" рассказал изданию "Фонтанка", что нарушений со стороны экипажа не было.

"На протяжении всего полёта в багажном отсеке, где размещалась переноска с мопсом, поддерживалась температура 21–22 °С, выставленная и поддерживаемая командиром воздушного судна, о чём свидетельствуют данные объективного контроля", — уточнили в компании.

Там добавили, что мопсы относятся к брахицефальным породам, которые тяжело переносят полёт, и их не рекомендуется брать с собой в самолёт, о чём пассажиров всегда предупреждают.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка. Устройство принадлежало одному из пассажиров, который решил зарядить свой iPad.

Авторы Татьяна Миссуми