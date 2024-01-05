Умер толстый кот Виктор, которого "Аэрофлот" не пустил на рейс из-за перевеса

В возрасте восьми лет умер толстый кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну из-за требований авиакомпании "Аэрофлот" и хитрости своего хозяина. О печальном известии сообщил владелец пушистика Михаил Галин.

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", — написал он в соцсетях.

Подписчики Галина в комментариях выразили ему многочисленные соболезнования и отметили, что Виктор действительно сделал для защиты прав животных больше, чем многие люди.

Напомним, кот Виктор стал героем Интернета и СМИ в ноябре 2019 года после того, как "Аэрофлот" отказался пускать его на рейс Москва – Владивосток из-за перевеса (пушистик весил больше восьми килограммов). Животное должно было лететь в багажном отделении, однако Михаил не мог допустить такого обращения с другом и нашёл для взвешивания похожего котика, который весил меньше. В итоге кот-дублёр зарегистрировался на рейс и Виктор с Михаилом благополучно вылетели из столицы. Однако когда об этом разузнали в авиакомпании, то решили наказать мужчину и лишили его накопленных 370 тысяч миль в программе лояльности.