Умер единственный в России полицейский пёс корги по имени Рыжий

Единственный в России полицейский пёс корги по кличке Рыжий, живший в Нижнем Новгороде и служивший в транспортной полиции, где помогал искать наркотики, умер на 13-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила хозяйка пса Ольга Чумарова. Трагическое событие произошло 28 декабря.

"Вот и закончилась ещё одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пёс. Самый крутой корги в России! Ты — единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (дрессировочный курс для собак ниже 40 см в холке. — Прим. Лайфа). Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак", — написала женщина, назвав умершего пса безгранично преданным, талантливым и отважным, а также бессменным вожаком стаи.

По информации МВД, корги по кличке Рыжий был аттестован в 2013 году, когда ему было два года. Пёс нёс службу в управлении по транспорту в Приволжском федеральном округе и был лучшим в распознавании наркотиков самых разных видов. В июне 2020 года ушёл на пенсию. По словам хозяйки, на заслуженном отдыхе пёс был бодр, весел и азартен, хоть в последнее время у него и была боль суставов.