Доставали из ледяной реки на руках: Лайф узнал о судьбе собак затопленного питомника на Камчатке
Камчатский питомник "Авача-мэй" ушёл под воду за пару часов, собак успели спасти
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак "Авача-мэй". Видео © t.me / "Камчатский север"
Вышедшая из берегов река Авача в Елизовском районе Камчатского края затопила питомник ездовых собак за считанные часы: за бедными животными буквально приходилось нырять. Об этом Лайфу рассказала руководитель питомника Анастасия Шукшина.
По словам Шукшиной, река вышла из берегов из-за сильнейших морозов: вода покрылась льдом и пошла прямо в сторону питомника. В течение нескольких часов Авача разлилась по территории и чуть унесла за собой десятки собак.
"Мальчишки, знакомые, ныряли по самую грудь, вытаскивали собак на руках, на плечах. Собаки, к счастью, не пострадали, все живы, здоровы, обсушены. Сейчас псы находятся на периметре стойбища, им строят новые будки", — рассказала собеседница Лайфа.
Шукшина призналась, что на просьбу о помощи быстро откинулись как региональные власти, так и неравнодушные люди. Животным выделили сено, купили материалы для строительства новых будок и обеспечили всем необходимым. Однако река продолжает затапливать питомник и уровень воды, к сожалению, растёт. Чтобы избежать критической ситуации принято решение временно отсыпать территорию и сделать небольшую дамбу, добавила она.
Напомним, что на Камчатке вышедшая из берегов река привела к подтопления питомника ездовых собак "Авача-мэй". Вода заполонила территорию питомника, растерянные животные воют от страха и аккуратно её обходят. Некоторые собачьи будки ушли под воду на половину, а часть их снесло потоками.