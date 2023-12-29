Доставали из ледяной реки на руках: Лайф узнал о судьбе собак затопленного питомника на Камчатке

Вышедшая из берегов река Авача в Елизовском районе Камчатского края затопила питомник ездовых собак за считанные часы: за бедными животными буквально приходилось нырять. Об этом Лайфу рассказала руководитель питомника Анастасия Шукшина.

По словам Шукшиной, река вышла из берегов из-за сильнейших морозов: вода покрылась льдом и пошла прямо в сторону питомника. В течение нескольких часов Авача разлилась по территории и чуть унесла за собой десятки собак.

"Мальчишки, знакомые, ныряли по самую грудь, вытаскивали собак на руках, на плечах. Собаки, к счастью, не пострадали, все живы, здоровы, обсушены. Сейчас псы находятся на периметре стойбища, им строят новые будки", — рассказала собеседница Лайфа.

Шукшина призналась, что на просьбу о помощи быстро откинулись как региональные власти, так и неравнодушные люди. Животным выделили сено, купили материалы для строительства новых будок и обеспечили всем необходимым. Однако река продолжает затапливать питомник и уровень воды, к сожалению, растёт. Чтобы избежать критической ситуации принято решение временно отсыпать территорию и сделать небольшую дамбу, добавила она.