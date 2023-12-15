Северные посёлки Камчатки заливает вода из-за обрушившегося шторма
Губернатор Солодов: Обрушившийся на Камчатку шторм привёл к подтоплению посёлков
Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к подтоплению нескольких северных посёлков. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов в телеграм-канале, в одном из населённых пунктов нет электричества.
Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к затоплению нескольких посёлков. Видео © t.me / "Камчатский север" / ИА 41 — Новости Камчатки
"Шторм, обрушившийся на Камчатку, привёл к тому, что вода зашла в ряд посёлков: Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. <…> Сегодня также начало подмывать косу в Октябрьском", — сообщил чиновник.
Губернатор пояснил, что вода подошла вплотную к домам, но благодаря оперативным действиям удалось приостановить негативные последствия подхода воды и сейчас её уровень спадает.
В социальных сетях жители поделились кадрами последствий происшествия. По их словам, вода в село Ивашка пришла со стороны Тихого океана. Данный населённый пункт разделён на две части, одна из которых находится ближе к океану. На данном участке в основном расположены заводы, занимающиеся рыбным хозяйством, но также есть и жилые дома.
В посёлке Вывенки, где отсутствует электричество, вода подошла вплотную к домам. Жители строят баррикады, чтобы уберечь жильё от последствий стихии. Как уточнил Солодов, ситуация находится на его контроле. Он лично выдвинулся на осмотр посёлков, чтобы оценить последствия происшествия.
Ранее на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильнее всего пострадали Крым и Кубань. Были затоплены сотни домов, около двух миллионов человек остались без света на юге России. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба, который нанёс Республике Крым шторм, достигла 39,7 миллиарда рублей.
t.me / "Камчатский север"