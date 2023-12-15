Северные посёлки Камчатки заливает вода из-за обрушившегося шторма

Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к подтоплению нескольких северных посёлков. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов в телеграм-канале, в одном из населённых пунктов нет электричества.

Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к затоплению нескольких посёлков. Видео © t.me / "Камчатский север" / ИА 41 — Новости Камчатки

"Шторм, обрушившийся на Камчатку, привёл к тому, что вода зашла в ряд посёлков: Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. <…> Сегодня также начало подмывать косу в Октябрьском", — сообщил чиновник.

Губернатор пояснил, что вода подошла вплотную к домам, но благодаря оперативным действиям удалось приостановить негативные последствия подхода воды и сейчас её уровень спадает.

В социальных сетях жители поделились кадрами последствий происшествия. По их словам, вода в село Ивашка пришла со стороны Тихого океана. Данный населённый пункт разделён на две части, одна из которых находится ближе к океану. На данном участке в основном расположены заводы, занимающиеся рыбным хозяйством, но также есть и жилые дома.