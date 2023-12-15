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15 декабря, 00:39

Северные посёлки Камчатки заливает вода из-за обрушившегося шторма

Губернатор Солодов: Обрушившийся на Камчатку шторм привёл к подтоплению посёлков

Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к подтоплению нескольких северных посёлков. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов в телеграм-канале, в одном из населённых пунктов нет электричества.

Обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к затоплению нескольких посёлков. Видео © t.me / "Камчатский север" / ИА 41 — Новости Камчатки

"Шторм, обрушившийся на Камчатку, привёл к тому, что вода зашла в ряд посёлков: Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. <…> Сегодня также начало подмывать косу в Октябрьском", — сообщил чиновник.

Губернатор пояснил, что вода подошла вплотную к домам, но благодаря оперативным действиям удалось приостановить негативные последствия подхода воды и сейчас её уровень спадает.

В социальных сетях жители поделились кадрами последствий происшествия. По их словам, вода в село Ивашка пришла со стороны Тихого океана. Данный населённый пункт разделён на две части, одна из которых находится ближе к океану. На данном участке в основном расположены заводы, занимающиеся рыбным хозяйством, но также есть и жилые дома.

В посёлке Вывенки, где отсутствует электричество, вода подошла вплотную к домам. Жители строят баррикады, чтобы уберечь жильё от последствий стихии. Как уточнил Солодов, ситуация находится на его контроле. Он лично выдвинулся на осмотр посёлков, чтобы оценить последствия происшествия.

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Ранее на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильнее всего пострадали Крым и Кубань. Были затоплены сотни домов, около двух миллионов человек остались без света на юге России. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба, который нанёс Республике Крым шторм, достигла 39,7 миллиарда рублей.

Обложка ©

t.me / "Камчатский север"

Оксана Попова
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