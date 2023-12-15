Регион

Уведомления отключены

14 декабря, 23:56

Десятки машин попали в ледяной плен на трассе М4 из-за массовой аварии под Тулой

SHOT: На трассе М4 "Дон" образовалась огромная пробка из-за массовой аварии

Десятки автомобилей оказались в снежном плену из-за массовой аварии на трассе М4 "Дон" у города Ефремов в Тульской области. Люди на протяжении нескольких часов стоят в огромной пробке в сторону Москвы, которая растянулась на десять километров. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили очевидцы.

На трассе М4 "Дон" у города Ефремов в Тульской области образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Видео © t.me / SHOT

По словам свидетелей, авария с участием как минимум пяти автомобилей произошла у города Ефремов под Тулой. Среди участников ДТП была фура, которая свалилась на проезжую часть и перекрыла проезд.

Ситуацию осложняют погодные условия: из-за аномального снегопада и метели трассу замело и люди оказались заблокированы на участке — пробка растянулась примерно на 10 километров. Водители не могут добраться до дома уже несколько часов. Среди пассажиров также есть семьи с детьми.

На месте происшествия работают экстренные службы. В данный момент информации о пострадавших нет.

Синоптики рассказали, что принесёт москвичам циклон "Ваня"

Синоптики рассказали, что принесёт москвичам циклон "Ваня"

В текущем году Россия столкнулась с обильными снегопадами. Рекордные осадки ожидаются и в пятницу, 15 декабря. По прогнозам синоптиков, за сутки в столице выпадет до 19–24 миллиметров осадков — около 40% месячной нормы. Такого 15 декабря не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра.

Обложка ©

© t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров