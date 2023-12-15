Десятки машин попали в ледяной плен на трассе М4 из-за массовой аварии под Тулой
SHOT: На трассе М4 "Дон" образовалась огромная пробка из-за массовой аварии
Десятки автомобилей оказались в снежном плену из-за массовой аварии на трассе М4 "Дон" у города Ефремов в Тульской области. Люди на протяжении нескольких часов стоят в огромной пробке в сторону Москвы, которая растянулась на десять километров. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили очевидцы.
На трассе М4 "Дон" у города Ефремов в Тульской области образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Видео © t.me / SHOT
По словам свидетелей, авария с участием как минимум пяти автомобилей произошла у города Ефремов под Тулой. Среди участников ДТП была фура, которая свалилась на проезжую часть и перекрыла проезд.
Ситуацию осложняют погодные условия: из-за аномального снегопада и метели трассу замело и люди оказались заблокированы на участке — пробка растянулась примерно на 10 километров. Водители не могут добраться до дома уже несколько часов. Среди пассажиров также есть семьи с детьми.
На месте происшествия работают экстренные службы. В данный момент информации о пострадавших нет.
В текущем году Россия столкнулась с обильными снегопадами. Рекордные осадки ожидаются и в пятницу, 15 декабря. По прогнозам синоптиков, за сутки в столице выпадет до 19–24 миллиметров осадков — около 40% месячной нормы. Такого 15 декабря не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра.
© t.me / SHOT