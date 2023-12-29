Вышедшая из берегов река топит питомник ездовых собак на Камчатке

На Камчатке вышедшая из берегов река привела к подтопления питомника ездовых собак "Авача-мэй". Видео с места появилось в телеграм-канале "Камчатский север".

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак "Авача-мэй". Видео © t.me / "Камчатский север"

На опубликованных кадрах видно, как вода заполонила территорию питомника, а растерянные животные воют от страха аккуратно её обходят. Некоторые собачьи будки ушли под воду на половину, а часть их снесло потоками.

"Собаки в данный момент в безопасности, но всё же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", — рассказали представители питомника.