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29 декабря, 01:14

Вышедшая из берегов река топит питомник ездовых собак на Камчатке

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак "Авача-мэй"

На Камчатке вышедшая из берегов река привела к подтопления питомника ездовых собак "Авача-мэй". Видео с места появилось в телеграм-канале "Камчатский север".

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак "Авача-мэй". Видео © t.me / "Камчатский север"

На опубликованных кадрах видно, как вода заполонила территорию питомника, а растерянные животные воют от страха аккуратно её обходят. Некоторые собачьи будки ушли под воду на половину, а часть их снесло потоками.

"Собаки в данный момент в безопасности, но всё же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", — рассказали представители питомника.

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Лайф ранее сообщал, что обрушившийся на Камчатский край шторм привёл к подтоплению нескольких северных посёлков. В посёлке Вывенки, где отсутствует электричество, вода подошла вплотную к домам. Жители строят баррикады, чтобы уберечь жильё от последствий стихии.

Обложка ©

t.me / "Камчатский север"

Оксана Попова
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