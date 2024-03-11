Пассажир потерял сознание на борту "Уральских авиалиний", самолёт пришлось экстренно сажать

Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно посадили в Екатеринбурге из-за пассажира, который потерял сознание и долгое время не приходил в себя. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, 23-летний Никита летел из Омска в Москву, когда ему стало плохо. Стюардессы пытались привести его в чувство, но результатов это не дало. В итоге пришлось сажать самолёт. После экстренного приземления скорая забрала молодого человека с признаками инсульта.

Его доставили в больницу № 20, где врачи выяснили, что у него менингит, и перевели в ГКБ № 40. Так как инфекция передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, пассажиры, летевшие вместе с Никитой, находятся под угрозой заражения.