Пассажир потерял сознание на борту "Уральских авиалиний", самолёт пришлось экстренно сажать
Самолёт рейса Омск – Москва сел в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом
23-летний Никита, который потерял сознание в самолёте рейса Омск – Москва. Обложка © t.me / Ural Mash
Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно посадили в Екатеринбурге из-за пассажира, который потерял сознание и долгое время не приходил в себя. Об этом сообщает Ural Mash.
По данным телеграм-канала, 23-летний Никита летел из Омска в Москву, когда ему стало плохо. Стюардессы пытались привести его в чувство, но результатов это не дало. В итоге пришлось сажать самолёт. После экстренного приземления скорая забрала молодого человека с признаками инсульта.
Его доставили в больницу № 20, где врачи выяснили, что у него менингит, и перевели в ГКБ № 40. Так как инфекция передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, пассажиры, летевшие вместе с Никитой, находятся под угрозой заражения.
А ранее Life.ru сообщал, что самолёт, выполнявший рейс Ульяновск – Сочи, экстренно посадили в аэропорту Махачкалы. Пилоты подали сигнал тревоги и доложили диспетчерам из Ростова-на-Дону о пассажире с гипертонией, которому стало плохо во время полёта.