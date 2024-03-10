Два пилота на полчаса уснули прямо за штурвалом самолёта

Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули во время полёта на 28 минут. Инцидент произошёл 25 января на рейсе с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту на острове Ява, что привело к ряду навигационных сбоев. При этом пассажиры и члены экипажа не пострадали, передаёт агентство Франс Пресс.

"Мы проведём расследование и проверку ночных перелётов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и у других операторов полётов", — заявила гендиректор департамента воздушного транспорта Кристи Мурни.

Известно, что первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление напарнику, однако тот тоже заснул. Центр управления в Джакарте попытался связаться с самолётом, но не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу и вернул лайнер на правильную траекторию. Самолёт приземлился без происшествий, уставших пилотов временно отстранили от работы.