В аэропорту Томска задержали "яблочного метателя"

В аэропорту Томска полицейские задержали в аэропорту дебошира, который закидал борт самолёта яблоками и приставал к пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В ведомстве дополнили, что самолёт направлялся из Томска в Москву. Во время посадки мужчина стал бросать в окружающих яблоки и ссориться с попутчиками. Дебошир даже ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. На мужчину составили административный протокол по двум статьям: о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.