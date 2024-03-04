В аэропорту Томска задержали "яблочного метателя"
В Томске задержали мужчину, бросавшего яблоки в пассажиров самолёта
В аэропорту Томска полицейские задержали в аэропорту дебошира, который закидал борт самолёта яблоками и приставал к пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Пьяный пассажир самолёта устроил дебош перед полётом в Томске. Видео © Пресс-служба УТ МВД по СФО
"Сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний мужчина имеет видимые признаки алкогольного опьянения", — указано в сообщении.
В ведомстве дополнили, что самолёт направлялся из Томска в Москву. Во время посадки мужчина стал бросать в окружающих яблоки и ссориться с попутчиками. Дебошир даже ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. На мужчину составили административный протокол по двум статьям: о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Бангкок. Перед полётом мужчина изрядно перебрал с алкоголем и начал вести себя очень агрессивно — кричал матом на попутчиков и замахивался на них.