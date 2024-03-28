Очевидец рассказал, как пассажиры рейса из Таиланда задыхались в самолёте без кислорода

Ещё несколько пассажиров рейса "Аэрофлота", который накануне не вылетел из Бангкока (Таиланд) в Красноярск, попали в больницу. Как стало известно Life.ru, супругов Алексея и Юлию госпитализировали с удушьем и высокой температурой.

Рейс Бангкок – Красноярск задержался на сутки. Видео © Life.ru

По словам мужчины, они пробыли в клинике около трёх часов и за это время врачи дали им только жаропонижающие. Алексей сообщил, что в больницу попала ещё и пара пенсионеров — у них упало давление, в результате чего пожилым людям стало плохо. Также собеседник Life.ru рассказал о состоянии ещё одного пассажира — мужчины, который впал в кому из-за остановки подачи кислорода. У него остановилось сердце.

Жена Алексея Юлия в больнице Таиланда. Фото © Life.ru

"Ему сделали две операции на сердце. У него остановилось сердце из-за удушья, недостатка кислорода. Бортпроводники пытались подключить кислородный баллон, но ему было очень тяжело. Я вытащил жену из самолёта, погрузили её в скорую. Она теряла сознание периодически", — добавил мужчина.

Рейс "Аэрофлота" не смог вылететь в Красноярск 27 марта из-за неисправности и задержался на сутки. Пассажиры четыре часа просидели в самолёте, в салон которого не подавался кислород. Лайнер открыли только в тот момент, когда люди стали терять сознание. В авиакомпании заявили, что если что-то не устраивает, то можно написать претензию. Однако пассажиры не понимали, куда им идти и что именно делать.

"Пройдя таможенный контроль, мы не знали, как нам возвращаться. Жена не могла передвигаться. Нас обязали забрать все вещи из самолёта. Пенсионерам было очень тяжело. Им тоже говорили: несите. У кого-то больные ноги, они не дышат, у кого-то падает давление", — отметил турист.

По его словам, через какое-то время, когда пассажиры были ужасно уставшими и голодными, сотрудники местного аэропорта расселили людей.