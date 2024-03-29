Российские туристы на 12 часов застряли в Хургаде из-за поломки самолёта

Российские туристы не могут вылететь из египетской Хургады на протяжении более чем двенадцати часов, так как у самолёта сломался бортовой компьютер. Об этом пишет SHOT и публикует видео из аэропорта.

Туристы не могут вылететь в РФ из Хургады из-за поломки самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Airbus A320-200 рейса Хургада – Москва авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в семь часов вечера 28 марта. Уже на взлётной полосе командир судна внезапно объявил, что самолёт сломался и вылет отменяется. Пассажиров отправили обратно в здание аэропорта.