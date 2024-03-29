Российские туристы на 12 часов застряли в Хургаде из-за поломки самолёта
Российские туристы не могут вылететь из египетской Хургады на протяжении более чем двенадцати часов, так как у самолёта сломался бортовой компьютер. Об этом пишет SHOT и публикует видео из аэропорта.
Туристы не могут вылететь в РФ из Хургады из-за поломки самолёта. Видео © Telegram / SHOT
Airbus A320-200 рейса Хургада – Москва авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в семь часов вечера 28 марта. Уже на взлётной полосе командир судна внезапно объявил, что самолёт сломался и вылет отменяется. Пассажиров отправили обратно в здание аэропорта.
Туроператор Coral Travel пока комментариев не давал. Туристам не были предложены гостиница и горячее питание, из еды каждому выдали только воду и булочку. По словам пассажиров, среди них много семей с детьми и пенсионеров. О новом времени вылета не сообщается, также неизвестно, удастся ли оперативно устранить поломку лайнера.
Ранее сообщалось, что 27 марта самолёт "Аэрофлота" не вылетел из Бангкока в Красноярск из-за неисправности, задержка составила сутки. Людям пришлось четыре часа сидеть в салоне, куда не подавался кислород. Сотрудники аэропорта выпустили пассажиров, когда многие уже начали терять сознание. Life.ru рассказывал о том, что у одного из находившихся на борту мужчин случилась остановка сердца, из-за которой он впал в кому, а его супруга оказалась должна оплатить огромный чек за лечение. СК взял на контроль ход расследования по данному инциденту.
Telegram / SHOT