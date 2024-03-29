Бастрыкин взял на контроль инцидент с задыхавшимися в самолёте россиянами

Главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о возможном нарушении прав пассажиров самолёта, который должен был лететь из Бангкока в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте расследуется уголовное дело, возбуждённое по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сказано в публикации.