Бастрыкин взял на контроль инцидент с задыхавшимися в самолёте россиянами
Бастрыкин взял на контроль следствие по нехватке кислорода на рейсе из Бангкока
Главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о возможном нарушении прав пассажиров самолёта, который должен был лететь из Бангкока в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте расследуется уголовное дело, возбуждённое по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сказано в публикации.
Согласно предварительной версии, на борту отказала система подачи кислорода. Докладывать Бастрыкину о следствии по делу и выясненных обстоятельствах будет начальник Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец.
Напомним, 27 марта самолёт "Аэрофлота" не вылетел из Бангкока в Красноярск из-за неисправности, задержка составила сутки. Людям пришлось четыре часа сидеть в салоне, куда не подавался кислород. Сотрудники аэропорта выпустили пассажиров, когда многие уже начали терять сознание. Life.ru рассказывал о том, что у одного из находившихся на борту мужчин случилась остановка сердца, из-за которой он впал в кому, а его супруга оказалась должна оплатить огромный чек за лечение.
Life.ru