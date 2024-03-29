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29 марта, 07:48

Бастрыкин взял на контроль инцидент с задыхавшимися в самолёте россиянами

Бастрыкин взял на контроль следствие по нехватке кислорода на рейсе из Бангкока

Главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о возможном нарушении прав пассажиров самолёта, который должен был лететь из Бангкока в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте расследуется уголовное дело, возбуждённое по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", сказано в публикации.

Согласно предварительной версии, на борту отказала система подачи кислорода. Докладывать Бастрыкину о следствии по делу и выясненных обстоятельствах будет начальник Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец.

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Напомним, 27 марта самолёт "Аэрофлота" не вылетел из Бангкока в Красноярск из-за неисправности, задержка составила сутки. Людям пришлось четыре часа сидеть в салоне, куда не подавался кислород. Сотрудники аэропорта выпустили пассажиров, когда многие уже начали терять сознание. Life.ru рассказывал о том, что у одного из находившихся на борту мужчин случилась остановка сердца, из-за которой он впал в кому, а его супруга оказалась должна оплатить огромный чек за лечение.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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