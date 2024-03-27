Стало известно, почему водитель водовоза в Домодедово протаранил крупнейший в мире лайнер

У водителя водовоза, который врезался в лайнер в подмосковном аэропорту Домодедово, случился инсульт. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 56-летнему мужчине стало плохо прямо за рулём машины, на которой он подвозил питьевую воду к пассажирскому лайнеру. Он не справился с управлением и врезался в воздушное судно. Мужчина госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи.