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27 марта, 15:59

Стало известно, почему водитель водовоза в Домодедово протаранил крупнейший в мире лайнер

SHOT: У водителя водовоза, врезавшегося в самолёт в Домодедово, случился инсульт

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT

У водителя водовоза, который врезался в лайнер в подмосковном аэропорту Домодедово, случился инсульт. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 56-летнему мужчине стало плохо прямо за рулём машины, на которой он подвозил питьевую воду к пассажирскому лайнеру. Он не справился с управлением и врезался в воздушное судно. Мужчина госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Домодедово водовоз врезался в крупнейший в мире пассажирский самолёт Airbus 380-800 (может вместить 489 человек). Борт должен был направиться в Дубай, но из-за происшествия рейс отменили. У самолёта серьёзно повреждено днище.

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Наталья Исакова
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