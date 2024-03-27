Стало известно, почему водитель водовоза в Домодедово протаранил крупнейший в мире лайнер
SHOT: У водителя водовоза, врезавшегося в самолёт в Домодедово, случился инсульт
Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT
У водителя водовоза, который врезался в лайнер в подмосковном аэропорту Домодедово, случился инсульт. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 56-летнему мужчине стало плохо прямо за рулём машины, на которой он подвозил питьевую воду к пассажирскому лайнеру. Он не справился с управлением и врезался в воздушное судно. Мужчина госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи.
Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Домодедово водовоз врезался в крупнейший в мире пассажирский самолёт Airbus 380-800 (может вместить 489 человек). Борт должен был направиться в Дубай, но из-за происшествия рейс отменили. У самолёта серьёзно повреждено днище.