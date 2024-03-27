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27 марта, 15:18

В аэропорту Домодедово водовоз протаранил самый крупный пассажирский самолёт в мире

SHOT: В аэропорту Домодедово водовоз влетел в вылетавший в Дубай Airbus 380-800

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Обложка © Telegram / SHOT

В аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый крупный пассажирский лайнер в мире Airbus 380-800, в котором может поместиться 489 человек. По данным телеграм-канала SHOT, воздушное судно должно было направиться в Дубай, но из-за происшествия рейс отменили. Самолёт серьёзно повреждён.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Предварительно, водитель спецмашины, который должен был заправить аэробус питьевой водой, перепутал педали и пропорол техникой фюзеляж. Мужчина пройдёт медосвидетельствование в санитарной части в аэропорту, куда его госпитализировали после инцидента. Он не получил травм, однако находится в шоковом состоянии.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Новое время вылета Airbus 380-800 пока не известно. Инцидентом уже заинтересовались в Росавиации и Транспортной прокуратуре. Борт отстранили от полётов и оставили в России для устранения поломок. По данным SHOT, никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал. К слову, рейс ЕК-134 а/к Emirates, который должен был вылететь в 16:35, после случившегося тоже отменили.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите
Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите

А в феврале самолёт авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, но при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту воздушного судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. При этом пассажиры спокойно восприняли ЧП, которое произошло из-за поломки стойки шасси.

Никита Осипов
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