В аэропорту Домодедово водовоз протаранил самый крупный пассажирский самолёт в мире

В аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый крупный пассажирский лайнер в мире Airbus 380-800, в котором может поместиться 489 человек. По данным телеграм-канала SHOT, воздушное судно должно было направиться в Дубай, но из-за происшествия рейс отменили. Самолёт серьёзно повреждён.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Предварительно, водитель спецмашины, который должен был заправить аэробус питьевой водой, перепутал педали и пропорол техникой фюзеляж. Мужчина пройдёт медосвидетельствование в санитарной части в аэропорту, куда его госпитализировали после инцидента. Он не получил травм, однако находится в шоковом состоянии.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT

Новое время вылета Airbus 380-800 пока не известно. Инцидентом уже заинтересовались в Росавиации и Транспортной прокуратуре. Борт отстранили от полётов и оставили в России для устранения поломок. По данным SHOT, никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал. К слову, рейс ЕК-134 а/к Emirates, который должен был вылететь в 16:35, после случившегося тоже отменили.

Последствия столкновения водовоза с самолётом в Домодедово. Фото © Telegram / SHOT