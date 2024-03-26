Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите
Готовившийся к экстренной посадке самолёт благополучно приземлился в Чите
Самолёт, выполнявший рейс из Красноярска в Благовещенск и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Чите. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас лайнер рулит к терминалу аэропорта.
Самолёт провёл в воздухе чуть меньше трёх часов. Как стало известно, воздушное судно запросило экстренную посадку по технической причине. Более конкретной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт готовится совершить экстренную посадку в Чите. Пока точно неизвестно, сколько человек находилось на борту Boeing 737.
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