Регион

Уведомления отключены

26 марта, 06:14

Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите

Готовившийся к экстренной посадке самолёт благополучно приземлился в Чите

Самолёт, выполнявший рейс из Красноярска в Благовещенск и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Чите. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас лайнер рулит к терминалу аэропорта.

Самолёт провёл в воздухе чуть меньше трёх часов. Как стало известно, воздушное судно запросило экстренную посадку по технической причине. Более конкретной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт готовится совершить экстренную посадку в Чите. Пока точно неизвестно, сколько человек находилось на борту Boeing 737.

Глава Boeing увольняется из-за череды скандалов с разваливающимися самолётами
Глава Boeing увольняется из-за череды скандалов с разваливающимися самолётами
Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров