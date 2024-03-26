Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт совершил экстренную посадку в Чите

Самолёт, выполнявший рейс из Красноярска в Благовещенск и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Чите. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас лайнер рулит к терминалу аэропорта.

Самолёт провёл в воздухе чуть меньше трёх часов. Как стало известно, воздушное судно запросило экстренную посадку по технической причине. Более конкретной информации пока нет.