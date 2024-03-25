Глава Boeing увольняется из-за череды скандалов с разваливающимися самолётами

Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун уйдёт в отставку из-за участившихся проблем и аварий с самолётами фирмы. Уточняется, что он продолжит руководить компанией до конца этого года, прежде чем покинет пост.

"Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Boeing.