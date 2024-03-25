Глава Boeing увольняется из-за череды скандалов с разваливающимися самолётами
Глава Boeing Кэлхун уходит в отставку на фоне проблем с самолётами компании
Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун уйдёт в отставку из-за участившихся проблем и аварий с самолётами фирмы. Уточняется, что он продолжит руководить компанией до конца этого года, прежде чем покинет пост.
"Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Boeing.
Кроме главы компании свой пост покидает и руководитель крупного подразделения Boeing Commercial Airplanes, которое отвечает за строительство гражданских самолётов, Стэн Дил. Но он уйдёт сразу, а на его место сядет Стефани Поуп, до этого она была главным операционным директором. Увольняется и председатель совета директоров Ларри Келлнер после годового собрания акционеров, его сменит Стив Молленкопф.
Life.ru рассказывал, что у компании ещё в прошлом году начались проблемы с самолётами. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. В январе авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты, а в марте воздушное судно приземлилось в аэропорту Медфорда без части обшивки.
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