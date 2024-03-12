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12 марта, 04:43

В США после дачи показаний против компании нашли мёртвым экс-инженера Boeing

В США найден мёртвым бывший инженер Boeing, контролировавший качество сборки самолётов. Несколькими днями ранее он дал показания в рамках дела против компании. Об этом сообщили американские СМИ.

Джон Барнетт проработал в авиагиганте 32 года и вышел в отставку в 2017-м. Его заявления, что сотрудники вынуждены устанавливать на Boeing 787 Dreamliner некачественные детали, получили широкую огласку. В частности, мужчина говорил, что на борту не будет работать каждая четвёртая кислородная маска. Управление гражданской авиации США (FAA) в 2017 году провело проверку и частично подтвердило высказывания экс-сотрудника, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.

На прошлой неделе Барнетт дал показания по делу, возбуждённому после ответного иска Boeing, а 9 марта его тело нашли в автомобиле на стоянке у отеля в Южной Каролине. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство. Ведётся расследование происшедшего.

Вылетевший из Москвы в Марокко самолёт вынужденно сел из-за взрыва двигателя
Вылетевший из Москвы в Марокко самолёт вынужденно сел из-за взрыва двигателя

Life.ru недавно писал, что пассажирский боинг с 249 пассажирами на борту не смог выполнить запланированный рейс в Японию из Сан-Франциско из-за отлетевшего после взлёта колеса. Самолёт был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку.

Обложка ©

Shutterstock / Sergei A. Tkachenko

Лариса Сафронова
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