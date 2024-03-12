В США после дачи показаний против компании нашли мёртвым экс-инженера Boeing

В США найден мёртвым бывший инженер Boeing, контролировавший качество сборки самолётов. Несколькими днями ранее он дал показания в рамках дела против компании. Об этом сообщили американские СМИ.

Джон Барнетт проработал в авиагиганте 32 года и вышел в отставку в 2017-м. Его заявления, что сотрудники вынуждены устанавливать на Boeing 787 Dreamliner некачественные детали, получили широкую огласку. В частности, мужчина говорил, что на борту не будет работать каждая четвёртая кислородная маска. Управление гражданской авиации США (FAA) в 2017 году провело проверку и частично подтвердило высказывания экс-сотрудника, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.

На прошлой неделе Барнетт дал показания по делу, возбуждённому после ответного иска Boeing, а 9 марта его тело нашли в автомобиле на стоянке у отеля в Южной Каролине. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство. Ведётся расследование происшедшего.