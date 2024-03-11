Вылетевший из Москвы в Марокко самолёт вынужденно сел из-за взрыва двигателя

Самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту марокканского города Танжер, не долетев до пункта назначения почти 350 километров. Как пишет SHOT, предварительно, у борта взорвался правый двигатель.

Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в 7:43 утра 11 марта. По словам очевидцев, во время полёта, примерно за час до посадки, раздался громкий хлопок у правой турбины воздушного судна, после чего самолёт сильно накренился вправо. Через некоторое время пилоту удалось выровнять борт, однако пассажирам объявили, что сесть придётся в Танжере.