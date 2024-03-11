Вылетевший из Москвы в Марокко самолёт вынужденно сел из-за взрыва двигателя
Самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту марокканского города Танжер, не долетев до пункта назначения почти 350 километров. Как пишет SHOT, предварительно, у борта взорвался правый двигатель.
Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в 7:43 утра 11 марта. По словам очевидцев, во время полёта, примерно за час до посадки, раздался громкий хлопок у правой турбины воздушного судна, после чего самолёт сильно накренился вправо. Через некоторое время пилоту удалось выровнять борт, однако пассажирам объявили, что сесть придётся в Танжере.
В итоге пилоты смогли успешно посадить самолёт, после этого пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Никто не пострадал. Самолёту теперь предстоит технический осмотр, точные причины происшествия определят специалисты.
Ранее Life.ru рассказывал, как два пилота индонезийской компании Batik Air на полчаса уснули во время полёта. Самолёт приземлился без происшествий, уставших сотрудников временно отстранили от работы.