В США Boeing потерял часть обшивки в полёте
В США Boeing потерял часть обшивки в полёте и благополучно приземлился в аэропорту
В США Boeing потерял часть обшивки в полёте. Обложка © Х / Brian Allen
В Соединённых Штатах самолёт Boeing 737, принадлежащий авиакомпании United Airlines, приземлился в аэропорту Медфорда без части обшивки воздушного судна. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей американского авиационного регулятора.
"Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполётная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование", — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что воздушное судно вылетело из Сан-Франциско. Некоторые зарубежные средства массовой информации отметили, что во время полёта о проблемах с Boeing 737 не сообщалось, однако в авиакомпании на время расследования приостановили использование этих самолётов.
В последнее время всё чаще сообщается об инцидентах с самолётами Boeing-737. Не так давно президент Польши Анджей Дуда был вынужден возвращаться из США на запасном самолёте, так как у Boeing 737 вышли из строя информационные мониторы в кабине. Однако в топ по проблемности в линейке Boeing входит модель 737 Max. Так, недавно агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. А в январе авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты.