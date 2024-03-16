В США Boeing потерял часть обшивки в полёте

В Соединённых Штатах самолёт Boeing 737, принадлежащий авиакомпании United Airlines, приземлился в аэропорту Медфорда без части обшивки воздушного судна. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей американского авиационного регулятора.

В ведомстве также рассказали, что воздушное судно вылетело из Сан-Франциско. Некоторые зарубежные средства массовой информации отметили, что во время полёта о проблемах с Boeing 737 не сообщалось, однако в авиакомпании на время расследования приостановили использование этих самолётов.