Самолёт Дуды сломался в США, и ему пришлось вылетать на запасном лайнере
Fakt: Дуда из-за поломки самолёта возвращается из США на запасном лайнере
Президент Польши Анджей Дуда был вынужден возвращаться из США на запасном самолёте. По данным издания Fakt, у Boeing 737 вышли из строя информационные мониторы в кабине. Борт позднее получил разрешение на вылет, но без главы республики на борту.
Несмотря на небольшие изменения в графике, Дуда 14 марта всё же встретится в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, указывает издание.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал просьбу Польши разместить в стране больше американских войск. По словам главы государства, в этом нет необходимости.
ТАСС / EPA / MARCIN OBARA