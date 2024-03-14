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14 марта, 09:21

Самолёт Дуды сломался в США, и ему пришлось вылетать на запасном лайнере

Fakt: Дуда из-за поломки самолёта возвращается из США на запасном лайнере

Президент Польши Анджей Дуда был вынужден возвращаться из США на запасном самолёте. По данным издания Fakt, у Boeing 737 вышли из строя информационные мониторы в кабине. Борт позднее получил разрешение на вылет, но без главы республики на борту.

Несмотря на небольшие изменения в графике, Дуда 14 марта всё же встретится в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, указывает издание.

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Ранее президент США Джо Байден прокомментировал просьбу Польши разместить в стране больше американских войск. По словам главы государства, в этом нет необходимости.

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ТАСС / EPA / MARCIN OBARA

Матвей Константинов
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