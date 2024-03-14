Самолёт Дуды сломался в США, и ему пришлось вылетать на запасном лайнере

Президент Польши Анджей Дуда был вынужден возвращаться из США на запасном самолёте. По данным издания Fakt, у Boeing 737 вышли из строя информационные мониторы в кабине. Борт позднее получил разрешение на вылет, но без главы республики на борту.

Несмотря на небольшие изменения в графике, Дуда 14 марта всё же встретится в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, указывает издание.