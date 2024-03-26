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26 марта, 05:32

Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт Boeing 737 готовится к экстренной посадке в Чите

Летевший из Красноярска самолёт готовится к экстренной посадке в Чите

Пассажирский самолёт, следовавший из Красноярска в Благовещенск, готовится совершить экстренную посадку в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время воздушное судно снижается и готовится к посадке. Причина экстренной посадки лайнера пока не уточняется.

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Ранее сообщалось, что самолёт с главой Минобороны Британии Грантом Шэппсом на борту остался на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало у территории Калининградской области.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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