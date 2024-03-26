Летевший из Красноярска в Благовещенск самолёт Boeing 737 готовится к экстренной посадке в Чите

Пассажирский самолёт, следовавший из Красноярска в Благовещенск, готовится совершить экстренную посадку в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время воздушное судно снижается и готовится к посадке. Причина экстренной посадки лайнера пока не уточняется.