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14 марта, 23:50

Самолёт британского министра остался без навигации при пролёте у Калининграда

Telegraph: В самолёте главы МО Британии рядом с Калининградом отключилась GPS

Самолёт с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту остался на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало у территории Калининградской области, сообщает газета The Daily Telergraph.

Всё произошло 13 марта при возвращении министра из Польши, где он посетил учения НАТО Steadfast Defender 24. В материале указано, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта. При этом в материале указано, что никакой угрозы для судна зафиксировано не было.

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Ранее Шэппс потребовал не допустить победы России на Украине. Чиновник отметил, что власти королевства приветствуют решение ЕС выделить дополнительные средства на помощь Киеву.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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