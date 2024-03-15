Самолёт британского министра остался без навигации при пролёте у Калининграда

Самолёт с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту остался на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало у территории Калининградской области, сообщает газета The Daily Telergraph.

Всё произошло 13 марта при возвращении министра из Польши, где он посетил учения НАТО Steadfast Defender 24. В материале указано, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта. При этом в материале указано, что никакой угрозы для судна зафиксировано не было.