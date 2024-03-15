Самолёт британского министра остался без навигации при пролёте у Калининграда
Telegraph: В самолёте главы МО Британии рядом с Калининградом отключилась GPS
Самолёт с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту остался на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало у территории Калининградской области, сообщает газета The Daily Telergraph.
Всё произошло 13 марта при возвращении министра из Польши, где он посетил учения НАТО Steadfast Defender 24. В материале указано, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта. При этом в материале указано, что никакой угрозы для судна зафиксировано не было.
Ранее Шэппс потребовал не допустить победы России на Украине. Чиновник отметил, что власти королевства приветствуют решение ЕС выделить дополнительные средства на помощь Киеву.
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