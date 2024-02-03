Британский министр сделал дерзкое заявление о России от всего мира

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс потребовал не допустить победы России на Украине. Чиновник отметил, что власти королевства приветствуют решение ЕС выделить дополнительные средства на помощь Киеву.



"Великобритания решительно приветствует наших европейских партнёров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина", — написал Шэппс в соцсети X.

Пользователи Сети раскритиковали слова министра и призвали его остановиться, перестать провоцировать Россию, отметив, что Владимир Путин — не враг.