Британский министр сделал дерзкое заявление о России от всего мира
Глава Минобороны Британии Шэппс: Мир не может позволить себе победу России
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс потребовал не допустить победы России на Украине. Чиновник отметил, что власти королевства приветствуют решение ЕС выделить дополнительные средства на помощь Киеву.
"Великобритания решительно приветствует наших европейских партнёров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина", — написал Шэппс в соцсети X.
Пользователи Сети раскритиковали слова министра и призвали его остановиться, перестать провоцировать Россию, отметив, что Владимир Путин — не враг.
"Путин нам не враг! Нет, Великобритания этого не делает, только коррумпированные политики поддерживают это. Достаточно лжи", — возмутились пользователи Сети.
Ранее Life.ru писал, что 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом есть нюанс. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее выступал против выделения помощи Киеву, эти средства пойдут только на экономические цели. Однако есть мнение, что Украине не хватит этой суммы.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN