Киеву не хватит 50 млрд евро от ЕС для достижения целей, пишут СМИ
Pais: Украине не хватит 50 млрд евро от ЕС на достижение всех поставленных целей
Киеву будет недостаточно 50 миллиардов евро, полученных в рамках нового пакета помощи от Евросоюза, для достижения всех поставленных целей. Об этом сообщает испанская газета Pais.
"Этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, новый пакет европейской помощи поступает "в критический момент для Украины". Армия страны серьёзно уступает российской. Кроме того, в Киеве беспокоятся, что Соединённые Штаты не готовы "прийти к соглашению о продолжении своей поддержки" Украины.
Ранее Лайф писал, что десятки миллиардов евро Евросоюз выделит Украине только в случае, если Киев будет соблюдать демократические принципы. Согласно итоговой декларации саммита ЕС, Незалежной придётся уважать права человека, включая меньшинства. Средства будут направлены Украине на ближайшие четыре года.
ТАСС / Zuma / Ye Pingfan