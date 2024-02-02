Киеву не хватит 50 млрд евро от ЕС для достижения целей, пишут СМИ

Киеву будет недостаточно 50 миллиардов евро, полученных в рамках нового пакета помощи от Евросоюза, для достижения всех поставленных целей. Об этом сообщает испанская газета Pais.

"Этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей", — говорится в сообщении.