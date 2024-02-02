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2 февраля, 11:16

Киеву не хватит 50 млрд евро от ЕС для достижения целей, пишут СМИ

Pais: Украине не хватит 50 млрд евро от ЕС на достижение всех поставленных целей

Киеву будет недостаточно 50 миллиардов евро, полученных в рамках нового пакета помощи от Евросоюза, для достижения всех поставленных целей. Об этом сообщает испанская газета Pais.

"Этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, новый пакет европейской помощи поступает "в критический момент для Украины". Армия страны серьёзно уступает российской. Кроме того, в Киеве беспокоятся, что Соединённые Штаты не готовы "прийти к соглашению о продолжении своей поддержки" Украины.

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Ранее Лайф писал, что десятки миллиардов евро Евросоюз выделит Украине только в случае, если Киев будет соблюдать демократические принципы. Согласно итоговой декларации саммита ЕС, Незалежной придётся уважать права человека, включая меньшинства. Средства будут направлены Украине на ближайшие четыре года.

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ТАСС / Zuma / Ye Pingfan

Ян Поланин
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