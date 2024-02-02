"Не на оружие": Орбан раскрыл, куда пойдут выделенные ЕС Украине 50 млрд евро
Орбан: Помощь в 50 миллиардов евро от ЕС пойдёт на поддержку экономики Украины
Новый пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдёт на поддержку экономики Незалежной, а не на закупку вооружения для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Эти 50 миллиардов евро, о которых идёт речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула", — указал Орбан.
По словам политика, без этой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты. Премьер-министр Венгрии добавил, что время работает на российскую сторону и расклад сил на фронте не изменится в пользу Киева, хотя в Евросоюзе думают иначе.
Также Орбан пояснил, что военная поддержка для Украины из "специального фонда с оруэлловским названием "Фонд мира" будет обговариваться на встрече глав МИД государств Евросоюза. Будапешт не передавал и не станет передавать оружие Киеву, подчеркнул глава венгерского правительства.
Как сообщал Лайф, 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение было принято единогласно. Напомним, что ещё в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги. Брюссель даже думал, как помочь Украине в обход Будапешта. В ЕС пояснили, что новый пакет помощи будет выделен Украине, если Киев будет соблюдать демократические принципы и права человека.
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