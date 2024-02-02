"Не на оружие": Орбан раскрыл, куда пойдут выделенные ЕС Украине 50 млрд евро

Новый пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдёт на поддержку экономики Незалежной, а не на закупку вооружения для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Эти 50 миллиардов евро, о которых идёт речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула", — указал Орбан.

По словам политика, без этой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты. Премьер-министр Венгрии добавил, что время работает на российскую сторону и расклад сил на фронте не изменится в пользу Киева, хотя в Евросоюзе думают иначе.