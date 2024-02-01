В ЕС назвали решение о выделении €50 млрд Киеву сигналом для США
Глава Евросовета Мишель: Решение ЕС о выделении €50 млрд Киеву — сигнал для США
Решение ЕС о выделении Киеву 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года — сигнал для Вашингтона. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель.
"Это посылает ясный сигнал украинцам, сигнал европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим союзникам, что мы поддерживаем Украину и её территориальную целостность", — отметил он в ходе пресс-конференции после экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе.
По словам главы Евросовета, такой шаг показывает налогоплательщикам в США, что объединение является надёжным и ответственным.
Как сообщал Лайф, 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение было принято единогласно. Напомним, что ещё в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги. Брюссель даже думал, как помочь Украине в обход Будапешта.
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