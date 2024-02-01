В ЕС назвали решение о выделении €50 млрд Киеву сигналом для США

Решение ЕС о выделении Киеву 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года — сигнал для Вашингтона. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это посылает ясный сигнал украинцам, сигнал европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим союзникам, что мы поддерживаем Украину и её территориальную целостность", — отметил он в ходе пресс-конференции после экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе.