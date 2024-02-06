Названа причина выката самолёта с фигуристами за пределы ВПП в Саранске
SHOT: Самолёт с Тарасовой въехал в сугроб в Саранске из-за поломки стойки шасси
Самолёт с известными фигуристами, следовавший из Москвы, врезался в сугроб после приземления в Саранске из-за того, что у него заклинила передняя стойка шасси. Эта версия считается приоритетной, сообщает SHOT.
Самолёт выкатился за пределы ВПП в Саранске. Видео © t.me / SHOT
По мнению экспертов, после посадки и пробега по полосе колесо передней стойки шасси повернуло вправо из-за ошибки, поэтому самолёт резко дёрнуло. Ещё одна возможная причина выката воздушного судна за пределы ВПП — несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам на фоне погодных условий.
Напомним, 5 февраля самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. При этом пассажиры спокойно восприняли ЧП, Life.ru публиковал видео их реакции.
t.me / SHOT