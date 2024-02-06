Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Токаев может назначить генерала из своей "свиты" на место уволенного премьера Казахстана

Аэропорт Саранска вновь заработал после ЧП с самолётом, которым летела Тарасова с фигуристами

Умер один из "отцов" клинической фармакологии России Владимир Кукес

Писатель Борис Акунин* заочно арестован в Москве

Взрыв обрушил перекрытия в многоэтажке в Севастополе

Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Байден пообещал наложить вето на проект о финансовой помощи Израилю без Украины

На Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации

Министр экономики Германии заявил об обнищании страны

Небензя: США пытаются втянуть в вооружённый конфликт все страны Ближнего Востока

Аэропорт Саранска вновь заработал после ЧП с самолётом, которым летела Тарасова с фигуристами

Аэропорт Саранска открылся после эвакуации с полосы застрявшего борта из Москвы

6 февраля, 08:21
В Саранске эвакуировали с полосы самолёт, застрявший в сугробе. Видео © VK / Что происходит

В Саранске эвакуировали с полосы самолёт, застрявший в сугробе. Видео © VK / Что происходит

В Саранске эвакуировали со взлётно-посадочной полосы самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия", который накануне врезался в сугроб во время рулёжки. Среди пассажиров была тренер Татьяна Тарасова с фигуристами. Аэропорт возобновляет работу в штатном режиме.

В Саранске эвакуировали с полосы самолёт, застрявший в сугробе. Видео © VK / Что происходит

"В 09:20 мск аэропорт Саранска <…> открыт на приём и выпуск воздушных судов", — уточнили в Росавиации.

Напомним, 5 февраля самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

"Бывает": Пассажиры спокойно восприняли выкат за пределы ВПП самолёта в Саранске
"Бывает": Пассажиры спокойно восприняли выкат за пределы ВПП самолёта в Саранске
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!