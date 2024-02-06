Аэропорт Саранска вновь заработал после ЧП с самолётом, которым летела Тарасова с фигуристами Аэропорт Саранска открылся после эвакуации с полосы застрявшего борта из Москвы 6 февраля, 08:21 В Саранске эвакуировали с полосы самолёт, застрявший в сугробе. Видео © VK / Что происходит

В Саранске эвакуировали со взлётно-посадочной полосы самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия", который накануне врезался в сугроб во время рулёжки. Среди пассажиров была тренер Татьяна Тарасова с фигуристами. Аэропорт возобновляет работу в штатном режиме.

В Саранске эвакуировали с полосы самолёт, застрявший в сугробе. Видео © VK / Что происходит

"В 09:20 мск аэропорт Саранска <…> открыт на приём и выпуск воздушных судов", — уточнили в Росавиации.

Напомним, 5 февраля самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

Авторы Татьяна Миссуми