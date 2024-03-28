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28 марта, 16:08

В самолёт с фанатами "Авангарда" врезалась птица, борт экстренно сел в Казани

Самолёт, на борту которого находились болельщики омского хоккейного клуба "Авангард", экстренно сел в Казани. Как сообщает Mash, причина — трещина в лобовом стекле.

По информации телеграм-канала, Bombardier CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро" вылетел из Уфы в Ярославль днём 28 марта. На борту находились 25 болельщиков и три члена экипажа. Предварительно, в лобовое стекло лайнера врезалась птица. В результате у самолёта повредился внешний слой обшивки. В Казани пассажиров пересадили на новый борт, который благополучно доставил их до точки назначения.

Омский "Авангард" сегодня проведёт шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива". Пока впереди железнодорожники со счётом 3-2. Кстати, по ходу серии сибирская команда даже уволила тренера.

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VK / Авиакомпания "ЮВТ АЭРО"

Наталья Исакова
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