В самолёт с фанатами "Авангарда" врезалась птица, борт экстренно сел в Казани

Самолёт, на борту которого находились болельщики омского хоккейного клуба "Авангард", экстренно сел в Казани. Как сообщает Mash , причина — трещина в лобовом стекле.

По информации телеграм-канала, Bombardier CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро" вылетел из Уфы в Ярославль днём 28 марта. На борту находились 25 болельщиков и три члена экипажа. Предварительно, в лобовое стекло лайнера врезалась птица. В результате у самолёта повредился внешний слой обшивки. В Казани пассажиров пересадили на новый борт, который благополучно доставил их до точки назначения.