"Авангард" уволил главного тренера после разгромного поражения от "Локомотива"

Омский "Авангард" расторг контракт с 60-летним главным тренером Михаилом Кравцом, который возглавлял хоккейный клуб с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Авангард" расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин", — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин. Фото © Telegram / ХК "Авангард" Омск | Официальный канал

Накануне, 18 марта, "Авангард" потерпел разгромное поражение от "Локомотива" во втором матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Прошедшая в Омске встреча завершилась со счётом 7:0.