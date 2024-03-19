"Авангард" уволил главного тренера после разгромного поражения от "Локомотива"
Омский "Авангард" расторг контракт с главным тренером Кравцом
Михаил Кравец. Обложка © VK / ХК "Авангард" Омск
Омский "Авангард" расторг контракт с 60-летним главным тренером Михаилом Кравцом, который возглавлял хоккейный клуб с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Авангард" расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин", — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин. Фото © Telegram / ХК "Авангард" Омск | Официальный канал
Накануне, 18 марта, "Авангард" потерпел разгромное поражение от "Локомотива" во втором матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Прошедшая в Омске встреча завершилась со счётом 7:0.
Также в Москве вчера завершился второй матч второго раунда плей‑офф КХЛ между челябинским "Трактором" и столичным "Динамо". Победу в упорной борьбе в овертайме одержала команда гостей.