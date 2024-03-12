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12 марта, 20:09

КХЛ представила первые в истории пары перекрёстного плей-офф

После победы московского "Динамо" над минским "Динамо" в заключительной паре первого раунда плей-офф (3:1 в матче, 4-2 в серии) Континентальной хоккейной лиги стали известны четвертьфинальные пары. Напомним, впервые в КХЛ применяется тактика перекрёстных игр, когда клубы Восточной конференции встречаются с Западными уже на второй стадии.

В итоге "Динамо" сыграет с челябинским "Трактором", а победитель пары встретится либо с омским "Авангардом", либо с ярославским "Локомотивом".

СКА поборется с екатеринбургским "Автомобилистом", а победитель сыграет либо с магнитогорским "Металлургом", либо с московским "Спартаком".

Состав пар второго раунда Кубка Гагарина. Фото © T.me / КХЛ

Состав пар второго раунда Кубка Гагарина. Фото © T.me / КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина вылетел в первом же раунде
Обладатель Кубка Гагарина вылетел в первом же раунде

Ранее Life.ru рассказывал, что "Вашингтон" обменял прошедшего программу помощи игрокам Евгения Кузнецова. Его уже бывший одноклубник Александр Овечкин признался, что тяжело воспринял это событие. Однако сам Кузнецов не унывает и после первого домашнего матча "Каролины" уже получил в качестве презента вантуз.

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T.me / КХЛ

Артур Лапсаков
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