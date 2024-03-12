КХЛ представила первые в истории пары перекрёстного плей-офф

После победы московского "Динамо" над минским "Динамо" в заключительной паре первого раунда плей-офф (3:1 в матче, 4-2 в серии) Континентальной хоккейной лиги стали известны четвертьфинальные пары. Напомним, впервые в КХЛ применяется тактика перекрёстных игр, когда клубы Восточной конференции встречаются с Западными уже на второй стадии.