КХЛ представила первые в истории пары перекрёстного плей-офф
После победы московского "Динамо" над минским "Динамо" в заключительной паре первого раунда плей-офф (3:1 в матче, 4-2 в серии) Континентальной хоккейной лиги стали известны четвертьфинальные пары. Напомним, впервые в КХЛ применяется тактика перекрёстных игр, когда клубы Восточной конференции встречаются с Западными уже на второй стадии.
В итоге "Динамо" сыграет с челябинским "Трактором", а победитель пары встретится либо с омским "Авангардом", либо с ярославским "Локомотивом".
СКА поборется с екатеринбургским "Автомобилистом", а победитель сыграет либо с магнитогорским "Металлургом", либо с московским "Спартаком".
Состав пар второго раунда Кубка Гагарина. Фото © T.me / КХЛ
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T.me / КХЛ