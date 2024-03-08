"Вашингтон" обменял прошедшего программу помощи игрокам Евгения Кузнецова
Обладателя Кубка Стэнли Кузнецова обменяли из "Вашингтона" в "Каролину"
Евгений Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP Photo / Nick Wass
Российский нападающий, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов перешёл из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в "Каролину Харрикейнз". Об этом сообщается на сайте нового клуба россиянина.
Евгений Кузнецов прилетел в Северную Каролину. Фото © X (ранее Twitter) / Carolina Hurricanes
"Столичные" взамен получили право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Также в рамках сделки "Вашингтон" удержит 50% кэпхита (среднегодовая сумма контракта игрока) Кузнецова (3,9 миллиона долларов) в своей платёжной ведомости. Контракт форварда действует до конца сезона 2024/25, средняя зарплата — 7,8 миллиона долларов в год.
Евгений Кузнецов в форме "Каролины". Фото © X (ранее Twitter) / Carolina Hurricanes
Центральному нападающему Евгению Кузнецову 31 год. "Вашингтон" выбрал его на драфте-2010. В 2014 году россиянин провёл первый матч за клуб из столицы США. Всего на его счету 723 встречи, набрал 568 (171+397) очков. В текущем сезоне Кузнецов провёл за "Вашингтон" 43 игры, его показатели — шесть заброшенных шайб и 11 результативных передач (17 очков). В 2018 году в составе "Столичных" Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли.
В текущем регулярном сезоне НХЛ "Каролина" занимает четвёртое место в Восточной конференции, "Вашингтон" идёт десятым.
Ранее российский нападающий Евгений Кузнецов был отправлен в команду АХЛ "Херши" — фармацию клуба "Вашингтон". Это произошло вскоре после того, как россиянин завершил участие в программе НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной и наркотической зависимости, а также с некоторыми психическими проблемами. После этого его выставили на драфт отказов, где его в течение суток никто не забрал.