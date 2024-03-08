Овечкин забросил 840-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 54 голов

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз".

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 18-м в сезоне и 840-м в карьере. Он сократил отставание от лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки до 54 шайб.

840-я в карьере шайба Александра Овечкина. Видео © X / Washington Capitals

Кроме того, Овечкин набрал 1531-е очко в 1405-й игре в НХЛ. Он занимает 15-е место в истории среди лучших бомбардиров, сравнявшись с легендарным защитником Полом Коффи (1531 очко в 1409 играх).