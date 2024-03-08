Регион

Уведомления отключены

8 марта, 01:38

Овечкин забросил 840-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 54 голов

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз".

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 18-м в сезоне и 840-м в карьере. Он сократил отставание от лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки до 54 шайб.

840-я в карьере шайба Александра Овечкина. Видео © X / Washington Capitals

Овечкин расчехлил голевую клюшку и прервал серию без заброшенных шайб
Овечкин расчехлил голевую клюшку и прервал серию без заброшенных шайб

Кроме того, Овечкин набрал 1531-е очко в 1405-й игре в НХЛ. Он занимает 15-е место в истории среди лучших бомбардиров, сравнявшись с легендарным защитником Полом Коффи (1531 очко в 1409 играх).

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий Владимир Тарасенко перешёл из "Оттавы" во "Флориду", став партнёром Сергея Бобровского. "Пантерз" лидируют в таблице Восточной конференции и являются одним из главных претендентов в нынешнем сезоне на Кубок Стэнли.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • ХК Питтсбург Пингвинз
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров