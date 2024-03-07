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7 марта, 04:23

Тарасенко станет одноклубником Бобровского в НХЛ

Российский хоккеист Тарасенко переходит из "Оттавы" во "Флориду"

Хоккеист Владимир Тарасенко. Обложка © ТАСС / AP / Sean Kilpatrick

Хоккеист Владимир Тарасенко. Обложка © ТАСС / AP / Sean Kilpatrick

Российский нападающий Владимир Тарасенко, выступавший за ХК "Оттава Сенаторз", переходит в команду клуба "Флорида Пантерз", являющуюся одним из фаворитов нынешнего сезона НХЛ. Об этом сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

"Тарасенко обменян во "Флориду Пантерз", — написал он в соцсети X (экс-Twitter), добавив, что во Флориде живёт семья хоккеиста.

Канадский клуб оставляет за собой 50% прав на 32-летнего российского хоккеиста и удерживает половину его зарплаты (2,5 млн долларов). Взамен "Оттава" получит два драфт-пика.

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Напомним, за "Флориду" выступает российский голкипер Сергей Бобровский. Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы" перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В текущем чемпионате он набрал 41 очко (17+24) в 57 матчах.

Лариса Сафронова
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