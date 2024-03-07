Тарасенко станет одноклубником Бобровского в НХЛ
Российский хоккеист Тарасенко переходит из "Оттавы" во "Флориду"
Хоккеист Владимир Тарасенко. Обложка © ТАСС / AP / Sean Kilpatrick
Российский нападающий Владимир Тарасенко, выступавший за ХК "Оттава Сенаторз", переходит в команду клуба "Флорида Пантерз", являющуюся одним из фаворитов нынешнего сезона НХЛ. Об этом сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.
"Тарасенко обменян во "Флориду Пантерз", — написал он в соцсети X (экс-Twitter), добавив, что во Флориде живёт семья хоккеиста.
Канадский клуб оставляет за собой 50% прав на 32-летнего российского хоккеиста и удерживает половину его зарплаты (2,5 млн долларов). Взамен "Оттава" получит два драфт-пика.
Напомним, за "Флориду" выступает российский голкипер Сергей Бобровский. Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы" перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В текущем чемпионате он набрал 41 очко (17+24) в 57 матчах.