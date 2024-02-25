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25 февраля, 03:27

"Вашингтон" проиграл в историческом матче Овечкина

"Вашингтон" уступил "Флориде" в 1400-м матче Овечкина в НХЛ

Российский капитан ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российский капитан ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Флоридой Пантерз", прошедший в Санрайзе 25 февраля, завершился победой хозяев. Капитан столичных Александр Овечкин не сумел помочь своей команде и завершил встречу с коэффициентом полезности "-1", прервав результативную серию из десяти игр.

Со стороны "Флориды" голы забили Ник Казинс и Картер Верхеги, у "Вашингтона" — Сонни Милано и Том Уилсон (оба в большинстве). Исход встречи в овертайме решил Густав Форслинг — 3:2.

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Для нашего знаменитого соотечественника этот матч стал 1400-м в НХЛ, он первый из россиян добился подобной отметки. Напомним, до этого Овечкин повторил рекорд "стариков" в НХЛ, первым с 2014 года набрав очки в 10 играх лиги подряд в возрасте 38 лет. Его собственным личным достижением остаётся серия из 14 встреч, имевшая место в 2018–2019 годах.

Лариса Сафронова
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