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20 февраля, 14:56

Агент Овечкина высказался о возможности возвращения легендарного форварда в КХЛ

Агент Овечкина назвал преждевременными разговоры о возвращении нападающего в КХЛ

Вопрос возвращения нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) преждевременный. Об этом заявил агент форварда Глеб Чистяков, отвечая на вопрос о планах спортсмена после окончания контракта с американской командой.

"Вопрос о приходе Овечкина в "Динамо" после окончания контракта в "Вашингтоне" сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже", — сказал он в беседе с порталом Sport24.

Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей
Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей

Ранее Александр Овечкин выразил надежду на допуск сборной России по хоккею до участия в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Спортсмен назвал сложившуюся ситуацию "невесёлой".

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ТАСС / AP / Nick Wass

Матвей Константинов
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