Агент Овечкина высказался о возможности возвращения легендарного форварда в КХЛ

Вопрос возвращения нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) преждевременный. Об этом заявил агент форварда Глеб Чистяков, отвечая на вопрос о планах спортсмена после окончания контракта с американской командой.

"Вопрос о приходе Овечкина в "Динамо" после окончания контракта в "Вашингтоне" сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже", — сказал он в беседе с порталом Sport24.