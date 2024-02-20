Агент Овечкина высказался о возможности возвращения легендарного форварда в КХЛ
Агент Овечкина назвал преждевременными разговоры о возвращении нападающего в КХЛ
Вопрос возвращения нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) преждевременный. Об этом заявил агент форварда Глеб Чистяков, отвечая на вопрос о планах спортсмена после окончания контракта с американской командой.
"Вопрос о приходе Овечкина в "Динамо" после окончания контракта в "Вашингтоне" сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже", — сказал он в беседе с порталом Sport24.
Ранее Александр Овечкин выразил надежду на допуск сборной России по хоккею до участия в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Спортсмен назвал сложившуюся ситуацию "невесёлой".
ТАСС / AP / Nick Wass