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14 февраля, 06:51

Овечкин надеется, что сборную России допустят до участия в ОИ-2026

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил надежду, что сборную России допустят до участия в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Об этом наш прославленный хоккеист рассказал в беседе с порталом The Athletic.

При этом Овечкин назвал безумием тот факт, что, например, российский форвард ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Играх. Спортсмен добавил, что они ничего изменить не могут и просто следуют правилам.

"Я стараюсь не думать об этом… Это невесело, но это то, что есть. Прямо сейчас мы не едем на Олимпийские игры. Может быть, это изменится, надеюсь на это", — сказал Овечкин.

Ранее НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Напомним, последние две зимние Олимпиады прошли без них.

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Как сообщал Life.ru, хоккейные сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в соревнованиях с иностранными коллективами, запланированными на сезон 2024/25. Всему виной — новое постановление Международной федерации хоккея (IIHF), которая решила продлить отстранение команд. Участие сборных в сезоне 2025/26 будет рассматриваться лишь через год.

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ИТАР-ТАСС / Артём Коротаев

Иван Косицын
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