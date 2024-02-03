Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли

Шансы сборной России по хоккею выступить на Олимпийских играх 2026 года возросли после того, как Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о решении отпустить на соревнования своих игроков. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"Нормально отношусь к этому решению. У нас есть шанс попасть. Если канадцы будут играть, то для них это важно. Для них Олимпиада будет без России неполноценной, уверен. То же самое касается и американской сборной", — приводит слова Кожевникова "Газета.ru".

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии — Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Столицу ОИ-2030 выберут в июле.

Ранее НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Напомним, последние две зимние Олимпиады прошли без них.