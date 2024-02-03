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3 февраля, 19:06

Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли

Александр Кожевников: Сборной Канаде по хоккею неинтересна Олимпиада без России

Шансы сборной России по хоккею выступить на Олимпийских играх 2026 года возросли после того, как Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о решении отпустить на соревнования своих игроков. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"Нормально отношусь к этому решению. У нас есть шанс попасть. Если канадцы будут играть, то для них это важно. Для них Олимпиада будет без России неполноценной, уверен. То же самое касается и американской сборной", — приводит слова Кожевникова "Газета.ru".

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии — Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Столицу ОИ-2030 выберут в июле.

IIHF предварительно включила сборную РФ по хоккею в Олимпиаду 2026 года, она сыграет с США
IIHF предварительно включила сборную РФ по хоккею в Олимпиаду 2026 года, она сыграет с США

Ранее НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Напомним, последние две зимние Олимпиады прошли без них.

Как сообщал Life.ru, совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале 2022 года отстранил от участия в мировых соревнованиях российскую и белорусскую сборные из-за ситуации на Украине. В марте прошлого года IIHF продлила действие своего решения, а глава организации Люк Тардиф подчеркнул, что отмена запрета может обсуждаться не ранее чем через год.

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ТАСС / Максим Константинов

Евгения Мосс
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