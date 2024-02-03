НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что её игроки будут участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. О решении представители лиги сообщили на странице в соцсети X.

Игроки НХЛ впервые участвовали в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония), а вот Олимпиада-2018 в Пхёнчхане и Игры-2022 прошли без хоккеистов.

В 2026 году Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6–22 февраля. Где состоятся Игры-2030, будет решено на 142-й сессии Международного олимпийского комитета в Париже в июле 2024 года.