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2 февраля, 21:09

НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

НХЛ: Хоккеисты будут участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что её игроки будут участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. О решении представители лиги сообщили на странице в соцсети X.

Игроки НХЛ впервые участвовали в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония), а вот Олимпиада-2018 в Пхёнчхане и Игры-2022 прошли без хоккеистов.

В 2026 году Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6–22 февраля. Где состоятся Игры-2030, будет решено на 142-й сессии Международного олимпийского комитета в Париже в июле 2024 года.

Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов
Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов

Между тем игроки НХЛ продолжают добиваться новых высот. Например, российский форвард ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял девятое место в перечне лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. В ходе матча против "Аризоны Койотис" спортсмен набрал три очка, в результате суммарное число баллов в 692 матчах составило 812.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Анатолий Симоненко
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