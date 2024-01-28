Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче с "Даллас Старз" и до 63 голов сократил своё отставание от канадца Уэйна Гретцки — лучшего снайпера регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, игра закончилась поражением команды россиянина — 5:4.

Шайбу наш соотечественник забросил на 59-й минуте. Также в команде победителей отличились Энтони Манта (10-я), Расмус Сандин (27-я) и Дилан Строум (60-я), а у "Далласа" голы оформили Уайатт Джонстон (11-я), Томас Харли (12-я, 64-я), Мейсон Марчмент (32-я) и Мэтт Дюшен (43-я). 38-летний Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 831. Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.