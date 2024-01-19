Овечкин отдал голевой пас в первой игре после травмы и помог одолеть "Сент-Луис"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (5:2). Этот матч стал для россиянина первым после того, как он пропустил три встречи из-за травмы.

Голевой пас стал для Овечкина 20-м в сезоне и 683-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон Брюинз" и "Детройт Ред Уингз" Брэдом Парком. Капитан "столичных" вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.