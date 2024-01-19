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19 января, 05:24

Овечкин отдал голевой пас в первой игре после травмы и помог одолеть "Сент-Луис"

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (5:2). Этот матч стал для россиянина первым после того, как он пропустил три встречи из-за травмы.

Голевой пас стал для Овечкина 20-м в сезоне и 683-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон Брюинз" и "Детройт Ред Уингз" Брэдом Парком. Капитан "столичных" вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

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Ранее стала известна причина, почему Овечкин пропустит Матч звёзд НХЛ. Форвард планирует отдохнуть и набраться сил перед второй частью сезона. Среди россиян на звёздном уик-энде будут Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Сергей Бобровский.

Артур Лапсаков
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