Болельщики выбрали вратарей Георгиева и Бобровского для участия в Матче звёзд НХЛ

Болельщики выбрали для участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года российских вратарей "Колорадо Эвеланш" Александра Георгиева и "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Вместе с ними были выбраны голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Свэйман, защитник "Колорадо" Кейл Макар и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Семь оставшихся вакантных мест будут заполнены лигой в ночь на воскресенье.