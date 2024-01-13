Болельщики выбрали вратарей Георгиева и Бобровского для участия в Матче звёзд НХЛ
Болельщики выбрали для участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года российских вратарей "Колорадо Эвеланш" Александра Георгиева и "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Вместе с ними были выбраны голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Свэйман, защитник "Колорадо" Кейл Макар и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Семь оставшихся вакантных мест будут заполнены лигой в ночь на воскресенье.
Напомним, Матч звёзд состоится с 1 по 3 февраля в Торонто. Ранее для участия были выбраны 32 игрока от каждой команды, среди которых нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отказался от возможного участия, решив отдохнуть перед второй частью сезона.
X / Florida Panthers