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13 января, 20:16

Болельщики выбрали вратарей Георгиева и Бобровского для участия в Матче звёзд НХЛ

Болельщики выбрали для участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года российских вратарей "Колорадо Эвеланш" Александра Георгиева и "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Вместе с ними были выбраны голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Свэйман, защитник "Колорадо" Кейл Макар и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Семь оставшихся вакантных мест будут заполнены лигой в ночь на воскресенье.

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Напомним, Матч звёзд состоится с 1 по 3 февраля в Торонто. Ранее для участия были выбраны 32 игрока от каждой команды, среди которых нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отказался от возможного участия, решив отдохнуть перед второй частью сезона.

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X / Florida Panthers

Артур Лапсаков
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