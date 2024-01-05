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5 января, 04:56

Панарин объяснил, почему пропустит Матч звёзд НХЛ, и его ответ растрогает любого

Панарин пропустит Матч звёзд НХЛ, так как с супругой ждёт рождения второго сына

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года, так как ждёт вместе с супругой Алисой рождения второго ребёнка. Его слова приводит пресс-служба команды.

"Привет, фанаты "Рейнджерс". К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звёзд НХЛ в этом году — моя жена и я ожидаем нашего второго сына. Жду не дождусь этого момента", — сказал Панарин.

Хоккеист также поблагодарил всех за любовь и поддержку и призвал голосовать за его одноклубников.

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Панарин стал 15-м россиянином, набравшим в НХЛ 700 очков

Напомним, от "Рейнджерс" на Матч всех звёзд отправится ещё один россиянин — вратарь Игорь Шестёркин. Ранее он вместе с Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым вошёл в число 32 игроков, которых выбрала лига. Ещё 12 хоккеистов будут отобраны через голосование болельщиков.

Обложка ©

X / New York Rangers

Артур Лапсаков
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