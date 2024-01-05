Панарин объяснил, почему пропустит Матч звёзд НХЛ, и его ответ растрогает любого
Панарин пропустит Матч звёзд НХЛ, так как с супругой ждёт рождения второго сына
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года, так как ждёт вместе с супругой Алисой рождения второго ребёнка. Его слова приводит пресс-служба команды.
"Привет, фанаты "Рейнджерс". К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звёзд НХЛ в этом году — моя жена и я ожидаем нашего второго сына. Жду не дождусь этого момента", — сказал Панарин.
Хоккеист также поблагодарил всех за любовь и поддержку и призвал голосовать за его одноклубников.
Напомним, от "Рейнджерс" на Матч всех звёзд отправится ещё один россиянин — вратарь Игорь Шестёркин. Ранее он вместе с Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым вошёл в число 32 игроков, которых выбрала лига. Ещё 12 хоккеистов будут отобраны через голосование болельщиков.
X / New York Rangers