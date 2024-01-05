Панарин объяснил, почему пропустит Матч звёзд НХЛ, и его ответ растрогает любого

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года, так как ждёт вместе с супругой Алисой рождения второго ребёнка. Его слова приводит пресс-служба команды.

"Привет, фанаты "Рейнджерс". К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звёзд НХЛ в этом году — моя жена и я ожидаем нашего второго сына. Жду не дождусь этого момента", — сказал Панарин.

Хоккеист также поблагодарил всех за любовь и поддержку и призвал голосовать за его одноклубников.