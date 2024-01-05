Трое россиян вошли в список участников Матча всех звёзд НХЛ

Трое российских хоккеистов попали в список участников Матча звёзд НХЛ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Это нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин. Игроки вошли в первоначальный список из 32 игроков, которых выбирал Департамент хоккейных операций. Ещё 12 хоккеистов будут отобраны с помощью голосования болельщиков.