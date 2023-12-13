Панарин стал 15-м россиянином, набравшим в НХЛ 700 очков

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку 700 набранных очков в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Торонто Мэйпл Лифс" (3:7), в которой хоккеист отметился голевой передачей.

Панарин стал 15-м россиянином, кому покорилось подобное достижение. Ранее это сделали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Павел Дацюк, Илья Ковальчук.

Всего на счету Панарина 232 гола и 468 передач в 617 играх. Он проводит девятый сезон в НХЛ.