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8 декабря, 03:52

Овечкин стал вторым из действующих игроков НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков

<p>Александр Овечкин. Обложка © <a href="https://www.nhl.com/capitals/news/topic/dump-n-chase/skate-shavings-news-and-notes-from-caps-morning-skate-x9283" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nhl.com/capitals</a></p>

Александр Овечкин. Обложка © nhl.com/capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин преодолел планку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.

Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Даллас Старз" (4:5, по буллитам). Россиянин отметился голевой передачей в моменте с голом Дилана Строума.

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38-летний форвард стал 16-м игроком в истории и всего вторым действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось достичь этой отметки. Из продолжающих карьеру спортсменов планку преодолел капитан "Питтсбурга" Синди Кросби, который набрал 1529 (565+964) очков в 1215 матчах.

Всего на счету Овечкина 827 голов и 673 передачи в 1370 играх в НХЛ.

Ранее Лайф рассказывал, что принадлежащий "Лос-Анджелесу" россиянин Михаил Мальцев продолжит карьеру в московском "Спартаке". Форвард пополнил состав красно-белых на правах аренды.

Артур Лапсаков
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