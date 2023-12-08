Овечкин стал вторым из действующих игроков НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин преодолел планку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.

Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Даллас Старз" (4:5, по буллитам). Россиянин отметился голевой передачей в моменте с голом Дилана Строума.

38-летний форвард стал 16-м игроком в истории и всего вторым действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось достичь этой отметки. Из продолжающих карьеру спортсменов планку преодолел капитан "Питтсбурга" Синди Кросби, который набрал 1529 (565+964) очков в 1215 матчах.

Всего на счету Овечкина 827 голов и 673 передачи в 1370 играх в НХЛ.