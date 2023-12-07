Кучеров огорчил клуб Малкина и установил новый рекорд "Тампы-Бэй"

Российский хоккеист Никита Кучеров установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" по количеству игр подряд с голевыми передачами. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Питтсбург Пингвингз".

Кучеров вместе с Виктором Хедманом ассистировал в моменте с голом Энтони Сирелли, который забросил шайбу в большинстве (1:0).

Это 11-я игра подряд для россиянина с результативными пасами, что является новым рекордом "Тампы". До этого достижение удерживали бывшие игроки команды Мартен Сен-Луи (сезоны 2009/10 и 2006/07) и Брэд Ричардс (2005/06).

В этих матчах Кучеров набрал в общей сложности 20 (5+15) очков. Всего в этом сезоне у россиянина уже 43 (16+27) балла за результативность в 26 играх.