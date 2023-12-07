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7 декабря, 01:02

Кучеров огорчил клуб Малкина и установил новый рекорд "Тампы-Бэй"

Кучеров отдал передачу в 11-м матче подряд и установил рекорд "Тампы-Бэй"

<p>Никита Кучеров. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/PR_NHL/status/1732558647236911377/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHL Public Relations</a></p>

Никита Кучеров. Обложка © X / NHL Public Relations

Российский хоккеист Никита Кучеров установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" по количеству игр подряд с голевыми передачами. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Питтсбург Пингвингз".

Кучеров вместе с Виктором Хедманом ассистировал в моменте с голом Энтони Сирелли, который забросил шайбу в большинстве (1:0).

Это 11-я игра подряд для россиянина с результативными пасами, что является новым рекордом "Тампы". До этого достижение удерживали бывшие игроки команды Мартен Сен-Луи (сезоны 2009/10 и 2006/07) и Брэд Ричардс (2005/06).

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В этих матчах Кучеров набрал в общей сложности 20 (5+15) очков. Всего в этом сезоне у россиянина уже 43 (16+27) балла за результативность в 26 играх.

Ранее Лайф рассказывал, что защитник Никита Задоров перешёл из "Калгари" в "Ванкувер". Взамен "Флэймз" получили выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в пятом раунде драфта 2024 года.

Артур Лапсаков
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