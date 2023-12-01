Российский защитник сменил канадские клубы в НХЛ
Защитник Задоров перешёл из "Калгари" в "Ванкувер"
Никита Задоров. Обложка © nhl.com / Icon Sportswire via Getty Images / Richard A. Whittaker
Выступающий в Национальной хоккейной лиге российский защитник Никита Задоров был обменян из "Калгари Флэймз" в "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Взамен "Калгари" получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в пятом раунде драфта 2024 года.
В нынешнем сезоне Задоров провёл 21 матч, в котором набрал шесть очков (один гол и пять передач). По словам генерального менеджера "Ванкувера" Патрика Альвина, Задоров благодаря габаритам и мобильности привнесёт больше физической силы в игру команды.
Стоит отметить, что за "Кэнакс" выступает российский нападающий Андрей Кузьменко.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил антирекорд по времени на льду без травм и удалений. Это произошло в игре с "Лос-Анджелес Кингз", в которой "Вашингтон" победил.