Российский защитник сменил канадские клубы в НХЛ

Выступающий в Национальной хоккейной лиге российский защитник Никита Задоров был обменян из "Калгари Флэймз" в "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен "Калгари" получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в пятом раунде драфта 2024 года.

В нынешнем сезоне Задоров провёл 21 матч, в котором набрал шесть очков (один гол и пять передач). По словам генерального менеджера "Ванкувера" Патрика Альвина, Задоров благодаря габаритам и мобильности привнесёт больше физической силы в игру команды.

Стоит отметить, что за "Кэнакс" выступает российский нападающий Андрей Кузьменко.