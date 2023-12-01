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1 декабря, 01:27

Российский защитник сменил канадские клубы в НХЛ

Защитник Задоров перешёл из "Калгари" в "Ванкувер"

<p>Никита Задоров. Обложка © <a href="https://www.nhl.com/news/topic/trade-coverage/nikita-zadorov-traded-to-canucks-from-flames" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nhl.com</a> / Icon Sportswire via Getty Images / Richard A. Whittaker</p>

Никита Задоров. Обложка © nhl.com / Icon Sportswire via Getty Images / Richard A. Whittaker

Выступающий в Национальной хоккейной лиге российский защитник Никита Задоров был обменян из "Калгари Флэймз" в "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен "Калгари" получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в пятом раунде драфта 2024 года.

В нынешнем сезоне Задоров провёл 21 матч, в котором набрал шесть очков (один гол и пять передач). По словам генерального менеджера "Ванкувера" Патрика Альвина, Задоров благодаря габаритам и мобильности привнесёт больше физической силы в игру команды.

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Стоит отметить, что за "Кэнакс" выступает российский нападающий Андрей Кузьменко.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил антирекорд по времени на льду без травм и удалений. Это произошло в игре с "Лос-Анджелес Кингз", в которой "Вашингтон" победил.

Артур Лапсаков
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