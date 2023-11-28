Четверо россиян установили историческое достижение в матче НХЛ

Сразу четыре российских игрока из ХК "Коламбус Блю Джекетс" забили голы в матче Национальной хоккейной лиги против команды "Бостон Брюинз". Встреча состоялась в ночь на 28 ноября на стадионе "Нэшнуайд-арена" в городе Колумбус и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Впервые за всю историю НХЛ четверо россиян так отличились в одном хоккейном матче, играя за одну и ту же команду. Это Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов, причём последний отметился также голевой передачей. При этом "Коламбус" находится на последней строчке в таблице Столичного дивизиона.