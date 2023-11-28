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28 ноября, 07:18

Четверо россиян установили историческое достижение в матче НХЛ

Россияне Проворов, Воронков, Марченко и Чинахов установили рекорд в матче НХЛ

Сразу четыре российских игрока из ХК "Коламбус Блю Джекетс" забили голы в матче Национальной хоккейной лиги против команды "Бостон Брюинз". Встреча состоялась в ночь на 28 ноября на стадионе "Нэшнуайд-арена" в городе Колумбус и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Впервые за всю историю НХЛ четверо россиян так отличились в одном хоккейном матче, играя за одну и ту же команду. Это Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов, причём последний отметился также голевой передачей. При этом "Коламбус" находится на последней строчке в таблице Столичного дивизиона.

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Ранее Лайф писал, что российский нападающий ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров выбился в лидеры в списках бомбардиров и снайперов НХЛ. Встреча, которая недавно проходила на "Пи-эн-си-арене" в Каролине, завершилась со счётом 8:2 в пользу "Тампы".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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